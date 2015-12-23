НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Правління Національного банку України прийняло рішення віднести ПАТ Банк "Софіївський" до категорії неплатоспроможних, йдеться в постанові НБУ №916, опублікованому на сайті регулятора.

"Історично банк перебував у Донецьку. Після початку антитерористичної операції банк переїхав до Києва, але весь кредитний портфель банку сконцентрований у зоні АТО. Через події на сході обслуговування кредитного портфеля істотно погіршився, що призвело до проблем з ліквідністю. Власники та менеджмент намагалися врятувати банк, підшукуючи інвестора, - цитує прес-служба главу НБУ департаменту банківського нагляду Катерину Рожкову – У пошуках альтернативного джерела доходів банк сфокусувався на відкритті відділень з метою дрібного обміну валют. Але, з урахуванням дефіциту ликвидностей, і цей шлях виявився невдалим. Пошук інвестора не дав результатів. І все це призвело до неплатоспроможності банку".

За даними НБУ, загальна сума невиконаних зобов'язань банку "Софіївський" за станом на 9 грудня становила 31,2 мільйона гривень, або 5,3% зобов'язань.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує зниження кількості банків України до 100 в 2016 році зі 122 функціонують на сьогоднішній день.

В рамках процесу очищення банківської системи НБУ протягом 2014 та неповного 2015 року визнав неплатоспроможними 60 банків, і їхня кількість скоротилася з 182 до 122.

Довідка УНІАН. Банк "Софіївський" (м. Київ) працює на ринку України з 2012 року і входить до групи середніх банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є фізичні особи Микола Ткаченко - 27,08%, Володимир Ткаченко – 17,29%, Олексій Трійників - 17,06%.