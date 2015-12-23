Більшість росіян змушені економити - опитування

Більшість росіян змушені обмежувати свої витрати на товари і послуги із-за підвищення цін, повідомляє Lenta.ru з посиланням на дані опитування Національного агентства фінансових досліджень (НАФД).

"48 відсотків респондентів розповіли, що інфляція завдала шкоди сімейному бюджету, але не позначилася на харчуванні. Ще 37 відсотків повідомили, що зростання цін позначився на них істотно, і вони змушені обмежувати себе у витратах на продукти. Таким чином, 85 відсотків населення помітили вплив несприятливої економічної ситуації на їхній добробут", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більша частина опитаних - 48 відсотків - змушена була відмовитися від поїздки у відпустку. 39 відсотків економлять на одязі та взутті, 38 відсотків - на відвідуванні кіно і ресторанів, 23 відсотки - утримуються від прийому гостей і родичів, 22 відсотки - від лікування, 20 відсотків - від покупки необхідних продуктів харчування.

"Переважна кількість росіян (92 відсотки) помітили зростання цін на овочі і фрукти. 91 відсоток поскаржився на подорожчання м'яса, 89 відсотків - на збільшення вартості комунальних послуг", - підкреслює видання.

В опитуванні взяли участь 1 тисяча 600 осіб. Дослідження охопило 132 населених пункти в 46 регіонах Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4 відсотка.

22 грудня результати аналогічного опитування опублікував фонд "Громадська думка" (ФОМ). 49 відсотків росіян визнали, що за підсумками 2015 року їх матеріальне становище погіршилося. 34 відсотки чекають подальших труднощів у 2016 році.

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За даними Росстату, в листопаді реальні зарплати населення знизилися на 10,9 відсотка, номінальні - зросли на три відсотки до 33 тисяч 240 рублів. Кількість бідних людей в країні становить 17,9 мільйона чоловік (12,4 відсотка від загальної чисельності населення).