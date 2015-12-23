Вкладникам банку "Фінанси та кредит" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 23 грудня відновив виплати гарантованих сум вкладникам ліквідованого банку "Фінанси та кредит", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, вкладники до 3 лютого 2016 року зможуть отримати свої гроші в чотирьох банках-агентах Фонду гарантування залежно від регіону проживання.

Зокрема, жителі Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської областей мають звертатися за виплатою гарантованої суми в банк "Південний". Жителі Криму, Севастополя і Сімферополя, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Луганської, Сумської та Чернігівської областей – в ПУМБ. Жителі Києва, Київської, Волинської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей – в "Альфа-Банк". Мешканці Вінницької, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської областей – в "Ощадбанк".

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 грудня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку "Фінанси та кредит".

За попередніми оцінками фонду, обсяг відшкодування вкладникам банку "Фінанси та Кредит" складе 10,480 мільярда гривень.

Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працювала в банку з 18 вересня на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Цього року НБУ надав банку два стабілізаційних кредиту - на 700 мільйонів гривень у лютому і на 750 мільйонів гривень у червні цього року, а 19 серпня підтвердив виконання банком "Фінанси та кредит" плану капіталізації в рамках програми фінансового оздоровлення.

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Довідка УНІАН. Банк "Фінанси та кредит" (Київ р.) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

17 серпня акціонери банку "Фінанси і кредит" прийняли рішення збільшити статутний капітал банку на 2,5 мільярда гривень, або на 46,4%, - до 7,888 мільярда гривень. У першому півріччі банк збільшив статутний капітал у два рази - на 616,4 мільйона гривень в березні і на 1,972 мільярда гривень у червні.