Кабмін пропонує Раді дозволити йому оперативно вводити санкції до країни-агресора

Відповідний законопроект №3704 про внесення зміни до закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" (щодо надання повноважень уряду застосовувати адекватні заходи економічного характеру до держави-агресора)" зареєстровано в парламенті сьогодні.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою прийняття документу є наділення Кабміну повноваженнями щодо оперативного застосування адекватних заходів у відповідь на дії держави, що визнана агресором рішенням Верховної Ради. Оперативність реагування забезпечується шляхом дозволу уряду ухвалювати рішення про застосування відповідних заходів без проведення передбачених у таких випадках розслідування та розгляду його результатів міжвідомчою комісією. Також скасовується необхідність звернення до органів інших держав чи союзів.

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Такими заходами можуть бути заборона зовнішньоекономічних операцій або встановлення обмеження на їх здійснення, а також скасування тарифних пільг за ставками митного тарифу України шляхом призупинення звільнення від оподаткування ввізним митом, застосування пільгових або повних ставок ввізного мита чи скасування тарифних квот.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив під час засідання уряду 2 грудня, що уряд пропонує Раді надати йому право вводити "дзеркальні" торговельні заходи у відповідь на дискримінацію українських товарів на будь-якому ринку, насамперед - на російському.

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