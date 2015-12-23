Гривня відвоювала у "зеленого" ще пару копійок – 23 за долар

У середу, 23 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,90/23,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,9780 /25,1110 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3220/0,3240 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривню до 23,14 за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 23,0060 грн/дол., на цю годину укладено 133 угоди на суму 46,42 млн дол.