Росія не виключає симетричної відповіді на розширення санкцій США

Глава Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв вважає можливим симетричну відповідь РФ на розширення санкцій США і не чекає їх значного впливу на макроекономічну ситуацію в РФ, передає РІА "Новости".

"Я думаю, що звичайною практикою є симетрична відповідь в таких випадках, якщо відбуваються недружні дії якоїсь сторони, то на них зазвичай відповідають. Тому, напевно, нормальним була б якась наша реакція", — сказав Улюкаєв журналістам, відповідаючи на питання про те, чи може надійти відповідь РФ на антиросійські санкції.

Читайте такожСША ввели нові санкції проти РосіїСША 22 грудня розширили санкційний список стосовно РФ, включивши в нього 34 фізичні особи та організації, які надавали сприяння Росії в частині втручання в справи України. Також у новому списку "дочки" найбільших російських банків — Сбербанку і ВТБ, структури "Ростеха", великого девелопера "Галс-Девелопмент" і ще ряд компаній і банків.

Мінфін США вважає, що ці санкції – механізм тиску на Росію, щоб вона поважала "суверенітет України".

"Ці санкції, оскільки вони в основному персональні і відносяться до фізичних та юридичних осіб, які не секторальні, вони, звичайно, не значимі в макроекономічному сенсі. Це просто політично мотивована поведінка, на яку, напевно, повинна бути надана політична відповідь", — додав Улюкаєв.