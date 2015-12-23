Мінфін США попередив: провал бюджету-2016 позбавить Україну міжнародної підтримки

Провал бюджетного процесу й неприйняття Верховною Радою України проекту державного бюджету на 2016 рік підірве міжнародну довіру до України і підтримку нашої країни, сказав міністр фінансів США Джейкоб Лью під час переговорів з міністром фінансів України Наталією Яресько.

Як повідомили в прес-службі уряду, сторони обговорили питання ухвалення бюджету під час телефонної розмови.

«Міністр Лью наголосив терміновість виконання Україною своїх зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом і звернув увагу на ризики підриву критично важливої міжнародної підтримки, якщо Рада відкладе цю роботу на наступний рік», - цитує Лью прес-служба уряду України.

За інформацією прес-служби, глава Мінфіну США наполягає на ухваленні фінансово стійкого бюджету в стислі терміни, оскільки це має вирішальне значення для підтримки економічної стабільності та подальшого надання допомоги з боку МВФ й інших партнерів.

Раніше про необхідність прийняття бюджету і змін до податкового законодавства заявляли посли країн Великої сімки, Північної Європи та країн Балтії.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Міністерство фінансів представило проект державного бюджету на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і граничним рівнем витрат 674 млрд грн. при доходах 601 млн грн. Проект бюджету був зверстаний на основі урядового варіанту нової редакції Податкового кодексу, підтриманого учасниками засідання Національної ради реформ. Однак пізніше цей проект Податкового кодексу був відхилений парламентом, і в ході тривалих дискусій сторони домовилися повернутися до нової редакції кодексу в 2016 році, а до кінця 2015 року прийняти зміни до чинного Податкового кодексу.

Такими змінами, зокрема, є встановлення єдиної ставки ЄСВ в 22% при ставці податку на доходи фізосіб у 18%, збереження ставок ПДВ і податку на прибуток з введенням спецрежиму оподаткування аграріїв, що передбачає сплату агропідприємствами 75% платежу з ПДВ до бюджету. Також зберігається норма про платників єдиного податку, проте поріг доходу для третьої групи знижено до 5 млн грн з 20 млн грн. Водночас, ці норми не знаходять поки що схвалення в парламенті.

Як очікується, Рада розгляне законопроект про держбюджет 24-25 грудня.