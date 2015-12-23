Яценюк закликав депутатів "не кидати країну в економічний колапс"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду України проявити політичну відповідальність і прийняти проект закону про Державний бюджет на 2016 рік, а також пакет законів, необхідних для виконання положень проекту бюджету. Про це він сказав у ході виступу в парламенті.

«Я поважаю кожного члена парламенту і дуже ціную роботу і критику, яка лунала на адресу уряду. Ми приймаємо будь-яку конструктивну критику, - сказав Яценюк. – Але зараз я вас прошу проявити політичну відповідальність, проголосувати за необхідні законопроекти і не кидати країну в економічний колапс».

Після призову прем'єр-міністра депутати спробували проголосувати два законопроекти з так званого «бюджетного» пакету – про розподіл прибутку держпідприємств (№3627) і скорочення соціальних витрат (№3628), однак документи набрали 200 і 154 голоси парламентаріїв відповідно за необхідних 226. На цьому голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність прийняття бюджету і змін до податкового законодавства заявляли посли країн Великої сімки, Північної Європи та країн Балтії. Міністр фінансів США Джейкоб Лью у телефонній розмові з міністром фінансів України Наталією Яресько наголосив, що провал бюджетного процесу і неприйняття Верховною Радою України проекту державного бюджету на 2016 рік підірве міжнародну довіру до України і підтримку нашої країни.

На початку грудня Міністерство фінансів представило проект державного бюджету на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і граничним рівнем витрат 674 млрд грн при доходах 601 млн грн. Проект бюджету був зверстаний на основі урядового варіанту нової редакції Податкового кодексу, підтриманого учасниками засідання Національної ради реформ.

Проте пізніше цей проект Податкового кодексу був відхилений парламентом, і в ході тривалих дискусій сторони домовилися повернутися до нової редакції кодексу в 2016 році, а до кінця 2015 року прийняти зміни до чинного Податкового кодексу.

Такими змінами, зокрема, є встановлення єдиної ставки ЄСВ на рівні 22% при ставці податку на доходи фізосіб 18%, збереження ставок ПДВ і податку на прибуток з введенням спецрежиму оподаткування аграріїв, що передбачає сплату агропідприємствами 75% платежу з ПДВ до бюджету. Також зберігається норма про платників єдиного податку, проте поріг доходу для третьої групи знижено до 5 млн грн з 20 млн грн. Водночас, ці норми не знаходять поки що схвалення в парламенті.

Як очікується, Рада розгляне законопроект про держбюджет 24-25 грудня.