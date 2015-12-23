"Влада" Криму образилася на Росію: вимагає змін до закону про борги перед банками України

Нелегітимний спікер Держради окупованого Росією Криму Володимир Константинов вважає неприйнятним ухвалення Держдумою закону про стягнення боргів кримчан, передає ТАСС.

"Уявіть несвоєчасність, неприйнятність прийняття цього закону для наших виборців, - сказав Константинов. - Люди знаходяться в стані вимкненого світла вечорами, а сьогодні або завтра до них прийдуть українські банки та їх представники. Ми категорично були проти, дізналися про це в останній момент. Представників Криму в залі не було. Кримчани не проти повернення грошей. Але давайте спочатку вирівняємо ситуацію".

Читайте такожУкраїна через місяць повністю припинить торгівлю з окупованим Кримом - рішення КабмінуКрім того, Константинов зазначив, що Держрада буде домагатися внесення поправок. "Ми ще будемо розбиратися, будемо намагатися в Раді Федерації розмовляти. Будемо домагатися внесення поправок, коригувати".

Раніше "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов виступив за повне виключення примусових заходів по стягненню з жителів півострова боргів перед українськими банками.

Окупаційна влада півострова пропонувала варіант, коли боргами кримчан займеться спеціально створений орган, який володіє всією інформацією про кредити та обсяги банківських претензій. "Процедура повинна передбачати заборону на нарахування пені та відсотків після 16 березня 2014 року ("референдум" про самовизначення Криму), заборону на арешт та відчуження майна у боржників. Це стосується не тільки фізичних, але і юридичних осіб", - додав Аксьонов.

Аксьонов нагадав, що на півострові зараз діє мораторій на стягнення з кримчан боргів перед українськими банками. "Ряд колекторських компаній вже почав діяти на території Республіки Крим. Однак ми домовилися з прокуратурою, щоб максимально перешкоджати діяльності цих компаній", - додав він.

В цілому заборгованість перед українськими банками мають 350 тисяч жителів півострова.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Держдума прийняла закон щодо боргів кримчан перед українськими банками.

Документ передбачає, що заборгованість громадян за кредитними договорами з банками, що діяли на території Криму і Севастополя, буде визначатися за станом на 18 березня 2014 року. Платежі будуть здійснюватися в рублях. Якщо кредит видавався не в рублях, то заборгованість буде виплачуватися в рублях за курсом відповідної валюти на 18 березня 2014 року.