Яценюк назвав депутатів безвідповідальними: "Я не допущу розвалу фінансової стабільності країни"

Уряд не допустить розвалу фінансової стабільності країни і зупинення фінансування армії та соціальної сфери через небажання Верховної Ради ухвалювати законопроекти з податкових змін і бюджету, сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що уряд сьогодні, 23 грудня, знову провів безрезультатний день у парламенті, хоча перед голосуванням всі компроміси з усіх питань, «починаючи з держпідтримки для агросектору і закінчуючи соціальними пільгами і соціальними стандартами, було узгоджено».

«Вкотре було узгоджено на рівні керівництва та окремих народних депутатів. Але поки що не виходить у членів парламенту зрозуміти свою відповідальність перед країною, - сказав Яценюк. - Ми як уряд не дозволимо розвалити фінансову стабільність країни, ми як уряд не дамо можливості зупинити фінансування армії, національної поліції, не дамо можливості не платити пенсії і зарплати».

На думку Яценюка, безвідповідальність окремих фракцій і депутатів до цього й веде. «До відсутності пенсій, зарплат, відсутності фінансування армії, шкіл, лікарень - фактично до економічної катастрофи країни, - наголосив глава уряду. - Я цього не допущу».

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Раніше, в середу, 23 грудня, прем'єр-міністр закликав Верховну Раду України проявити політичну відповідальність і прийняти проект закону про Державний бюджет на 2016 рік, а також пакет законів, необхідних для виконання положень проекту бюджету.

Водночас після заклику прем'єр-міністра депутати спробували проголосувати два законопроекти з так званого «бюджетного» пакету – про розподіл прибутку держпідприємств (№3627) і скорочення соціальних витрат (№3628), однак документи набрали 200 і 154 голоси парламентаріїв відповідно за необхідних 226. На цьому голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання.