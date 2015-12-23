"Російський скандал" у Deutsche Bank: сума "відмитих" грошей зросла до $10 мільярдів

Банк виявив підозрілі угоди на загальну суму $10 мільярдів, включаючи так звані "дзеркальні угоди" на $6 мільярдів, які Deutsche Bank виявив раніше цього року, сказало Рейтер джерело, знайоме з ситуацією.

Bloomberg повідомив у вівторок, що Deutsche Bank відкрив раніше не виявлені підозрілі угоди на $4 мільярди. Ці операції проводилися за аналогічною схемою, однак містили другий банк в якості однієї зі сторін, тому виявити їх було складніше.

Угоди, за допомогою яких клієнти банку могли виводити кошти з Росії, оминаючи звичайну процедуру перевірки валютних переказів, опинилися в епіцентрі масштабного розслідування регуляторів Європи і США після повідомлення від Deutsche Bank.

Потенційно, ці угоди могли дозволити російським клієнтам обійти санкції, введені Заходом проти Росії після анексії Криму в 2014 році.

Deutsche Bank не розкрив інформацію про суму, на яку здійснювалися операції, відзначивши тільки, що "обсяг розслідуваних угод є значним".

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У середині вересня Deutsche Bank вирішив згорнути частину бізнесу корпоративних банківських послуг та цінних паперів у Росії. Скорочення бізнесу німецький банк пояснив переглядом географії своєї присутності. Deutsche Bank заперечує зв'язок згортання бізнесу з розслідуванням операцій московського офісу.

В останні три роки німецький банк став об'єктом розслідувань по обидві сторони Атлантики і заплатив понад 9 мільярдів євро у вигляді штрафів і виплат за світовими угодами з 2012 року.