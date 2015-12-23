Яценюк за єдність влади: тільки так Україна отримає підтримку Заходу

Західні партнери надаватимуть підтримку Україні лише у разі, якщо Україна продемонструє єдність влади і прагнення працювати разом в ім'я змін у державі, сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україну підтримуватимуть тільки тоді, коли український політичний клас, обраний на виборах, який сформував коаліцію, демонструватиме сильну політичну волю, - сказав Яценюк. - Коли наші партнери бачитимуть, що ми працюємо на зміни в країні, а не на те, щоб все залишилося так, як було раніше. Зміни в країні – це зміна політичної відповідальності».

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Раніше сьогодні прем'єр заявив, що уряд не допустить розвалу фінансової стабільності країни і зупинки фінансування армії та соціальної сфери через небажання Верховної Ради ухвалювати законопроекти щодо податкових змін і бюджету.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність прийняття бюджету і змін до податкового законодавства заявляли посли країн Великої сімки, Північної Європи та країн Балтії. Міністр фінансів США Джейкоб Лью у телефонній розмові з міністром фінансів України Наталією Яресько відзначив, що провал бюджетного процесу і неприйняття Верховною Радою України проекту державного бюджету на 2016 рік підірве міжнародну довіру до України і підтримку нашої країни.

На початку грудня Міністерство фінансів представило проект державного бюджету на 2016 рік із дефіцитом 3,7% ВВП і граничним рівнем витрат 674 млрд грн при доходах 601 млн грн. Проект бюджету було зверстано на основі урядового варіанту нової редакції Податкового кодексу, підтриманого учасниками засідання Національної ради реформ. Проте пізніше цей проект Податкового кодексу було відхилено парламентом, і під час тривалих дискусій сторони домовилися повернутися до нової редакції кодексу в 2016 році, а до кінця 2015 року прийняти зміни до чинного Податкового кодексу.

Такими змінами, зокрема, є встановлення єдиної ставки ЄСВ на рівні 22% при ставці податку на доходи фізосіб 18%, збереження ставок ПДВ і податку на прибуток із введенням спецрежиму оподаткування аграріїв, що передбачає сплату агропідприємствами 75% платежу з ПДВ до бюджету. Також зберігається норма про платників єдиного податку, проте поріг доходу для третьої групи знижено до 5 млн грн із 20 млн грн. Разом з тим, ці норми не знаходять поки що схвалення в парламенті. Як очікується, Рада розгляне законопроект про держбюджет 24-25 грудня.