Вищий адмінсуд відновив ЗАТ "Житомирські ласощі" і повернув фабрику акціонерам

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

"У 2010 році ЗАТ "Житомирські ласощі", підприємство, створене ще в 1944 році, через шахрайську схему (злиття промислового підприємства вартістю 109 млн доларів і фірми-пустушки ТОВ "Будстайл ХХІ") було ліквідовано, а його активи - передані створеному ТДВ "ЖЛ", яке належить рейдеру Ігорю Бойко. Іноземний інвестор (швейцарська компанія "Дельта Кепітал С. А.", яка перетворила стару фабрику в сучасне підприємство і мала 95% акцій ЗАТ "Житомирські ласощі") залишився за бортом. Так само за бортом опинилися й інші акціонери - працівники фабрики", - розповідає юрист Наталія Мельник, представник іноземного інвестора.

У прес-службі ЗАТ "Житомирські ласощі" повідомили, що ВАСУ підтвердив незаконність ліквідації підприємства і відновив права власності 400 акціонерів Товариства та іноземного інвестора "Дельта Кепітал С. А.

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Наголошується, що суд зобов'язав Державну реєстраційну службу скасувати всі записи в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які стосувалися незаконного заволодіння фабрикою Ігорем Бойком. Так, згідно з рішенням суду, держреєстратори повинні скасувати запис про злиття ЗАТ "Житомирські ласощі" з ТОВ "Будстайл ХХІ" та створення ТДВ "ЖЛ" як таке, що не відповідає чинному законодавству, а також запис про припинення ЗАТ "Житомирські ласощі".

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"Постанова ВАСУ від 23.12.2015 р. остаточно поставило ТДВ "ЖЛ", яке останні п'ять років хазяйнувало на чужій фабриці, поза законом. Зараз такої юридичної особи вже не існує", - продовжує Наталя Мельник.

Дане судове рішення є остаточним і вступило в законну силу з моменту проголошення - 23 грудня 2015 року.

Зараз там, як відомо, ТДВ "ЖЛ" звинувачує в спробах рейдерського захоплення Житомирської кондитерської фабрики народного депутата Сергія Пашинського.

Довідка. Житомирська кондитерська фабрика "Житомирські ласощі" була заснована у 1944 році. Потенційна потужність підприємства - понад 80 тисяч тонн продукції на рік. Компанія виробляє продукцію під трьома торговими марками: "Житомирські ласощі", Будинку і Optimix, нещодавно оголосила про створення бренду Zhytomir Sweets. Асортимент продукції налічує більше 250 найменувань. Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу.