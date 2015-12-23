Криптовалюті біткоін передбачили десятикратне зростання вартості

Зростання вартості криптовалюти, яка спочатку сприймалась як платіжний засіб сірого ринку, цього разу буде зумовлений не веб-махінаціями і не фінансовими пірамідами, а завдяки сповільненню зростання пропозиції біткоінів, вважає Деніел Мастерс, співзасновник хедж-фонду Global Advisors, що спеціалізується на вкладеннях у біткоіни, повідомляє Reuters.

На думку Мастерса, це наслідок того, що вартість біткоіна починають визначати ті ж фактори, від яких залежить вартість «нормальних» нерозмінних грошей, зокрема баланс попиту і пропозиції.

Крім того, подорожчанню біткоіна буде сприяти збільшення кількості платежів у цій криптовалюті з боку великих компаній і організацій, зростання інтересу до інвестицій в блокчейн («ланцюжок блоків», публічний колективний регістр, на якому заснована вся мережа біткоінів), а також підвищення попиту на біткоін в Китаї в умовах ослаблення юаня і уповільнення китайської економіки, передає РБК.

Вартість біткоіна майже подвоїлася за останні три місяці. Таким чином, у жовтні—грудні криптовалюта може продемонструвати кращу квартальну динаміку за останні два роки. Ціна біткоіна в листопаді — вперше з серпня 2014 року — досягла $500.

За даними FT, одним із драйверів зростання ціни став попит на біткоіни з боку китайців, які почали скуповувати їх, щоб вкластися в місцевий підрозділ фонду МММ Сергія Мавроді. Після прийнятого в серпні рішення Нацбанку Китаю про девальвацію юаня населення стало шукати інші об'єкти для вкладення.