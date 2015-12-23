Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 22,99 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2299.7289 (23 грудня – 2314.6841)

100 EUR – 2510.3841 (23 грудня – 2535.0420)

10 RUR – 3.2421 (23 грудня – 3.2546)

У середу, 23 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 22,90/23,00 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,9770/25,0830 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3240/0,3260 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 22,9973 грн/дол., на цей час було укладено 538 угод на суму 534,61 млн дол.