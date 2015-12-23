Посол Британії нагадала Україні про ризики, якщо депутати не ухвалять держбюджет-2016

Про це написала Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у своєму блозі на "Українській правді".

"У Великій Британії ми маємо прислів'я, що "індики не голосують за Різдво" (не подумайте, це не образа). Зрозуміло, що ті, хто не хоче платити більший податок, не будуть у захваті та не голосуватимуть за вищі ставки та більш ефективне оподаткування. Проте якщо поглянути на це питання у ширшому контексті, то йдеться про набагато більше, ніж податок для індивідуального робітника чи компанії. Україні треба впорядкувати свій бюджетний баланс - гроші мають як надходити, так і витрачатися з державної казни", - наголосила Гоф.

"Але уявіть це питання в довгостроковий перспективі: народні депутати не голосують за державний бюджет та поправки до Податкового кодексу, ставлячи під загрозу програму МВФ. Це означатиме ризик для України втратити не тільки $1,7 млрд наступного траншу від МВФ, але й додаткових $600 млн макрофінансової допомоги від ЄС. Не кажучи вже про наслідки для ринку та тиск на гривню", - додала вона.

"Це може, по суті, нівелювати досягнуті важкою працею успіхи зі стабілізації економіки, які є зараз. Україна не може собі дозволи втратити це фінансування в той момент, коли Росія посилює торговельні санкції", - наголосила посол Великої Британії.

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Гоф додала, що йдеться не лише про гроші, але й про репутацію України у світі.

"За цього уряду Україна дотримувалася програми МВФ значно довше за всі інші уряди. Довіра та впевненість в Україні зросла так само, як і міжнародна допомога. Звіт про безвізовий режим минулого тижня є доказом цього", - написала вона.

"Якби я могла загадати одне різдвяне бажання, я б попросила усіх народних депутатів пам'ятати про довгостроковий розвиток і достаток українського народу під час ведення переговорів та голосування в парламенті цього тижня. Безумовно, це рішення самих депутатів, а я в Україні лише гостя. Але я як посол приїхала в Україну, щоб побачити, як ця країна стає успішною та забезпечує безпечне, надійне та заможне майбутнє, на яке заслуговують її громадяни. Ця подорож не буде простою, але обрані вами представники мають шанс радше рухати країну вперед, аніж ризикувати повернути її у минуле", - резюмувала Гоф.