Збитки працюючих банків України перевищили 57 мільярдів гривень

Сумарний збиток працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних, на 1 грудня 2015 року становив 57,3 млрд грн, зокрема в листопаді збитки цих банків становили 1 млрд грн.

Регулятор нагадав, що в жовтні збитки банків становили 3,7 млрд грн.

«На зменшення збитків головним чином вплинуло скорочення відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій. Так, за листопад поточного року в резерви було відраховано 6,9 млрд грн, що на 30% менше, ніж у попередньому місяці (жовтень - 9,8 млрд грн)», - наголошується в повідомленні.

За даними НБУ, станом на 1 грудня 74 банки отримали прибуток на загальну суму 4,1 млрд грн, у листопаді 77 банків одержали прибуток на загальну суму 3,2 млрд грн.

Як повідомляється на сайті НБУ, доходи працюючих банків за 11 місяців становили 191,3 млрд грн, витрати - 248,6 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, сумарний збитки працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних, на 1 листопада 2015 року становили 56,3 млрд грн, зокрема у жовтні збитки цих банків становили 3,7 млрд грн.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 млрд грн збитків.