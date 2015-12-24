Кабмін Японії схвалив рекордний проект бюджету-2016
Його розмір становитиме близько $800 млрд, що на $3,14 млрд більше, ніж роком раніше.
Уряд Японії схвалив проект рекордного за обсягом державного бюджету на 2016 фінансовий рік (з квітня 2016 року по березень 2017 року). Його розмір становитиме 96,72 трлн ієн (близько $800 млрд), що на 380 млрд ієн ($3,14 млн) більше, ніж роком раніше.
Проект бюджету передбачає також рекордні витрати на оборону. Вони вперше становитимуть 5,05 трлн ієн (близько $42 млрд). Витрати підвищуються четвертий рік поспіль у зв'язку із зусиллями Японії з нарощування своєї військової присутності в районі Східно-Китайського моря, де Токіо стурбований активізацією збройних сил Китаю.
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При цьому на соціальні видатки у бюджеті буде виділено 31,97 трлн ієн, що на 1,4% більше показника цього року. Наголос, як стверджується, буде зроблений на поліпшення дитячої охорони здоров'я, медичного догляду та заходи з боротьби зі старінням населення, пише ТАСС.
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Як очікується, бюджет буде винесений на обговорення парламенту 4 січня. Уряд сподівається, що законодавці підтримають проект бюджету до березня 2016 року.