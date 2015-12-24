Кабмін Японії схвалив рекордний проект бюджету-2016

Уряд Японії схвалив проект рекордного за обсягом державного бюджету на 2016 фінансовий рік (з квітня 2016 року по березень 2017 року). Його розмір становитиме 96,72 трлн ієн (близько $800 млрд), що на 380 млрд ієн ($3,14 млн) більше, ніж роком раніше.

Проект бюджету передбачає також рекордні витрати на оборону. Вони вперше становитимуть 5,05 трлн ієн (близько $42 млрд). Витрати підвищуються четвертий рік поспіль у зв'язку із зусиллями Японії з нарощування своєї військової присутності в районі Східно-Китайського моря, де Токіо стурбований активізацією збройних сил Китаю.

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При цьому на соціальні видатки у бюджеті буде виділено 31,97 трлн ієн, що на 1,4% більше показника цього року. Наголос, як стверджується, буде зроблений на поліпшення дитячої охорони здоров'я, медичного догляду та заходи з боротьби зі старінням населення, пише ТАСС.

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Як очікується, бюджет буде винесений на обговорення парламенту 4 січня. Уряд сподівається, що законодавці підтримають проект бюджету до березня 2016 року.