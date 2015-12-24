НБУ вирішив ліквідувати банк сина Януковича

За інформацією на сайті НБУ, регулятор ухвалив таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з інформацією на сайті Фонду гарантування вкладів, ліквідація банку триватиме 2 роки - до 22 грудня 2017 року, ліквідатором банку призначений Сергій Міхно.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 27 листопада 2014 року визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці, до 27 лютого 2015 року. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів із боку Європейського Союзу.

У свою чергу, група компаній «МАКО», що володіє банком і належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, у зв'язку з чим група має намір оскаржити рішення НБУ в суді. Однак група визнала, що банк перебуває в складній ситуації внаслідок втрати відділень у Криму й на сході України, в зв'язку з чим вона розраховувала на підтримку регулятора.

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Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працює на ринку України з 2009 року й входить до групи великих банків. За час перебування президента Януковича при владі активи банку зросли майже в 13 разів.