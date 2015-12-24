НБУ вирішив ліквідувати банк сина Януковича
Національний банк України 21 грудня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Всеукраїнського банку розвитку».
За інформацією на сайті НБУ, регулятор ухвалив таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Згідно з інформацією на сайті Фонду гарантування вкладів, ліквідація банку триватиме 2 роки - до 22 грудня 2017 року, ліквідатором банку призначений Сергій Міхно.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк 27 листопада 2014 року визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці, до 27 лютого 2015 року. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів із боку Європейського Союзу.
У свою чергу, група компаній «МАКО», що володіє банком і належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, у зв'язку з чим група має намір оскаржити рішення НБУ в суді. Однак група визнала, що банк перебуває в складній ситуації внаслідок втрати відділень у Криму й на сході України, в зв'язку з чим вона розраховувала на підтримку регулятора.
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Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працює на ринку України з 2009 року й входить до групи великих банків. За час перебування президента Януковича при владі активи банку зросли майже в 13 разів.