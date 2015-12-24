Visa і MasterCard знову відключили російські банки, слідуючи новим санкціям США

Міжнародні платіжні системи (МПС) Visa і MasterCard знову відключили низку російських банків, які потрапили в новий санкційний список США, передає Газета.RU з посиланням на «Ведомости».

Джерела видання на банківському ринку повідомили, що від обслуговування МПС були відключені банки: Генбанк, Крайінвестбанк, банк «Верхнєволжский», Севастопольський морський банк (СМБ), а також Інресбанк і Мособлбанк, що пов'язані з СМП банком, акціонерами якого є брати Аркадій і Борис Ротенберги - вони потрапили під санкції.

Читайте такожУ Держдумі РФ пропонують ввести санкції проти Coca-Cola, Visa, MasterCard та інших гігантівВ MasterCard повідомили, що транзакції по картках Генбанка і «Верхнєволжского» можуть здійснюватися за правилами Національної системи платіжних карт (НСПК), у Visa відзначили, що санкції не зачіпають транзакції, але не відповіли на питання про обслуговування банків з «чорного списку».

При цьому Генбанк вже опублікував лист, з якого випливає, що санкції дійсно позначилися на його роботі - банк спільно з ЦБ і НСПК приймає всі можливі заходи для того, щоб в найкоротші терміни відновити роботу пластикових карт, мова йде про операції за кордоном.

США розширили санкційний список щодо юридичних та фізичних осіб. В список потрапили іноземні «дочки» ВТБ і Сбербанку, банк ВТБ24, а також недержавні пенсійні фонди держбанків. У санкційний список також внесені Новікомбанк, Об'єднана двигунобудівна корпорація, «Рособоронекспорт» та ін.