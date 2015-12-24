Рада дозволила Кабміну запроваджувати санкції у відповідь проти Росії

Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє Кабінету міністрів України запроваджувати торговельні санкції або інші обмежувальні заходи у відповідь на дискримінаційні або недружелюбні дії з боку інших держав, насамперед Росії щодо України.

За відповідний проект закону про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (№3704) проголосував 291 народний депутат за необхідних 226. Закон було проголосовано за основу і в цілому.

Представляючи проект закону, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Кабмін готовий запровадити дії у відповідь. «Росія, як і очікувалося, запровадила торговельне ембарго на українські товари. І це рішення набуде чинності з 1 січня 2016 року. Це не перше рішення Російської Федерації, а системний тиск Росії на Україну з метою не дати українській економіці розвиватися, - сказав Яценюк. – Однак такі рішення дістануть адекватну відповідь від української сторони. Закон, який ми просимо прийняти, полягає в наступному: Кабмін, у разі прийняття закону, з 1 січня 2016 року запровадить аналогічні обмежувальні заходи проти Росії. Ми захищатимемо внутрішній ринок України».

Водночас прем'єр зазначив, що залежність України від російського ринку за останні три роки зменшилася втричі. «Якщо три роки тому обсяг українського експорту до Російської Федерації становив близько 35%, то сьогодні ми скоротили його втричі, і він становить 12%», - пояснив Яценюк. Він додав, що Україна вже запровадила секторальні санкції щодо Росії і подала кілька позовів у міжнародні суди через дискримінаційні дії Росії в економічній сфері, а також через анексію Криму і розв'язання війни на Донбасі.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою прийняття проекту закону є наділення Кабінету міністрів повноваженнями щодо оперативного застосування адекватних заходів у відповідь на дії держави, яка визнана агресором рішенням Верховної Ради. Оперативність реагування забезпечується шляхом дозволу уряду приймати рішення про застосування заходів у відповідь без проведення передбаченого в таких випадках розслідування та розгляду його результатів міжвідомчою комісією. Також скасовується необхідність звернення до органів інших держав або союзів.

Такими заходами можуть бути заборона зовнішньоекономічних операцій або встановлення обмеження на їх здійснення, а також скасування тарифних пільг за ставками Митного тарифу України шляхом призупинення звільнення від оподаткування ввізним митом, застосування пільгових або повних ставок ввізного мита або скасування тарифних квот.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив у ході засідання уряду 2 грудня, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді надати йому право запроваджувати «дзеркальні» торговельні заходи у відповідь на дискримінацію українських товарів на будь-якому ринку, насамперед - на російському.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська після засідання уряду 2 грудня повідомила, що Україна готує новий позов у Світову організацію торгівлі проти Росії з торговельних обмежень щодо продовольчої продукції.