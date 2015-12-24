Гривня продовжує зміцнюватися – 22,95 за долар

У четвер, 24 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,80/22,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 24,9880/25,1500 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3250/0,3280 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 22,9654 грн/дол., на цю годину укладено 96 угод на суму 48,63 млн дол.