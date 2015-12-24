Рубль впаде до 90 за долар - аналітики

Рубль, ймовірно, продовжить своє падіння основних світових валют і особливо до долара, оновивши на валютних торгах минулорічний рекорд і сягнувши 90 рублів за долар. Такий прогноз дають більшість аналітиків, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.

"Більшість аналітиків вважають, що кардинального удару російській економіці це не завдасть, натомість може відчутно позначитися на показниках інфляції. Аналітики банку Societe Generale нагадують слова голови Банку Росії Ельвіри Набіулліної, за якими кожні 10% зниження російської валюти — це плюс 50 базисних пунктів для інфляції в країні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в різкому зниженні російської валюти впевнені 17 з 20 опитаних аналітиків, більшість вважає, що рубль впаде на 20% і сягне рівня 90 рублів за долар.

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Боротися з різким обвалом рубля Центробанк, на думку аналітиків, збирається за допомогою вербальних і валютних інтервенцій, підвищення ключової ставки, а також введенням обмеження на рух капіталу.

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Раніше повідомлялося, що ЦБ назвав дату вичерпання фінансових резервів Росії.