Валютний ажіотаж у Туркменістані: долари та євро продають за талонами

Талони на придбання валюти, які тепер отримують жителі Ашхабада, виглядають як картки, на яких зазначені час і філія банку, куди необхідно з'явитися для купівлі доларів або євро, повідомляє РБК.

Видачею талонів на покупку доларів і євро займаються банки. Тепер валюта не продається в обмінних пунктах, розташованих в головних офісах банківських установ, що допомогло позбутися колишніх довгих черг, які виникали біля віконець.

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Водночас, тепер такі черги можна спостерігати біля дверей банків. Жителі Ашхабада з вечора займають чергу біля відділень банків, щоб вранці отримати талон на купівлю валюти. Вночі в чергах за талонами можна нарахувати до 200 осіб, але, як правило, талони дістаються лише половині з них.

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Ажіотажний попит на долари в країні почався на початку 2015 року, після відчутного падіння курсу маната: жителі Туркменістану намагаються запастися іноземною валютою в очікуванні можливого повторення падіння.