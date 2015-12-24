Рада прийняла закон про реструктуризацію кредиту ЄБРР на 200 мільйонів євро

Верховна Рада ухвалила закон про реструктуризацію кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку обсягом 200 млн євро, виділеного на реабілітацію гідроелектростанцій в 2012 році, з продовженням на 5 років термінів першого й повного погашення (до 2021 року та 2031 року відповідно).

За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно із законом, за пропозицією ЄБРР суверенний кредит України буде замінений на інституційний кредит "Укргідроенерго" під гарантію Кабінету міністрів зі зміною умов кредитування.

"Це в першу чергу вигідно для бюджету, оскільки кредит обслуговуватиметься з коштів "Укргідроенерго", - зазначив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, представляючи законопроект у парламенті.

При цьому вибірку коштів буде продовжено до 2021 року, а повторна оплата комісії за кредитом не потрібна.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

До периметру реструктуризації увійшов кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит було видано шляхом викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Читайте такожМінфін: Україна не може виплатити "російський" борг і згодна на прямі переговори

14 жовтня більшість кредиторів підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій і прийняли умови обміну облігацій на нові папери з терміном погашення починаючи з 2019 року.