У Раді немає голосів для прийняття податкових змін - оголошено перерву для консультацій

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив додаткову – другу за рахунком перерву в роботі парламенту у зв'язку з необхідністю проведення консультацій з питання внесення змін до Податкового кодексу.

Відповідне рішення він озвучив у ході засідання Ради після другого за рахунком сигнального голосування щодо законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу. Парламентарії віддали лише 167 голосів «за» при необхідному мінімумі в 226 голосів. В ході першого сигнального голосування голосів набралося 179.

«Я оголошую перерву до 14.30», - сказав Гройсман.

Напередодні сигнального голосування законопроект представила голова Комітету ВР з питань податковому та митної політики Ніна Южаніна. Вона закликала прийняти проект закону і озвучила низку змін, домовленості про які було досягнуто 22 грудня в ході засідання спеціальної робочої групи при голові Верховної Ради.

Зокрема, розробники законопроекту змінили підходи до оподаткування аграріїв у частині сплати ПДВ. Розподіл податку вирішено представити в таких пропорціях: для виробників зернових і технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% до бюджету, для виробників тваринницької та молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% до бюджету, для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%. Раніше пропонували встановити таку пропорцію для всіх агропідприємств: 75% до бюджету і 25% на спецрахунки підприємств.

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Також Южаніна сказала про зміну акцизної політики на тютюн, спирт і паливо. Зокрема, в законопроекті пропонується підвищити акциз на пиво та вина, крім натуральних виноградних, на 100%, на спирт і алкогольні напої – на 50%, на слабоалкогольні напої – на 300%. Також запропоновано наділити Кабмін правом встановлювати мінімальні ціни на тютюнову продукцію.

При цьому Южаніна наголосила, що в проекті закону практично без змін залишається спрощена система оподаткування, за винятком визначення доходу для третьої групи. Поріг доходу для платників третьої групи знижено до 5 млн грн з 20 млн грн.

У свою чергу народний депутат Юрій Луценко запропонував запровадити 3-відсоткову ренту на енергетичне вугілля, що дасть змогу акумулювати до бюджету до 1 млрд грн. Ці гроші, за словами Луценка, підуть на потреби Державної прикордонної служби та будівництво укріплень на східному кордоні та в зоні АТО. Однак його пропозицію було відхилено.

Також свою пропозицію вніс і народний депутат Микола Княжицький. Він запропонував не обкладати податком на додану вартість виробництво фільмів в Україні протягом року. Комітет підтримав цю пропозицію.

Представники різних фракцій в ході обговорення документа звертали увагу, що він «не ідеальний», містить норми про оподаткування пенсій і не підвищує податок на дивіденди фізосіб. Зокрема, на цю соціальну несправедливість звернули увагу представники фракції «Батьківщина».

Водночас парламентарії з фракції «Самопоміч» закликали проголосувати за зміни до Податкового кодексу, оскільки «країні потрібен бюджет», зверстаний на основі обговорюваних податкових змін.