Казахстан не пішов на повідку у РФ: не збирається припиняти вільну торгівлю з Україною

Казахстан не буде слідом за Росією виходити із зони вільної торгівлі з Україною, яка існує в рамках Співдружності незалежних держав, заявила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.

"Казахстан є однією з країн, яка нас підтримує. Була чітко озвучена позиція, що Казахстан не буде застосовувати до України обмеження, які застосовує Російська Федерація, і не буде виходити із зони вільної торгівлі, яка є в рамках СНД", - сказала вона.

За словами торгпреда, на засіданні ради міністрів СОТ Україна і Казахстан також обговорили виробничу кооперацію між країнами.

Читайте такожКраїни ЄАЕС не підтримали Росію в питанні відмови від ЗВТ із Україною

Як повідомляв УНІАН, країни Євразійського економічного союзу - Казахстан, Білорусь, Киргизстан та Вірменія - не підтримали Росію в питанні відмови від зони вільної торгівлі з Україною, яка діє в рамках СНД.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яке діяло в рамках ЗВТ СНД.

Читайте такожУ Держдумі РФ під гаслом "братні народи" схвалили скасування вільної торгівлі з Україною

Разом з тим, з 1 січня 2016 року почне діяти Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Як вважає президент Петро Порошенко, ЗВТ з Євросоюзом компенсує втрати економіки України від закриття російського ринку протягом найближчих років.