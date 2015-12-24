Казахстан не пішов на повідку у РФ: не збирається припиняти вільну торгівлю з Україною
Казахстан не застосовуватиме до України обмеження, які застосовує Російська Федерація.
Казахстан не буде слідом за Росією виходити із зони вільної торгівлі з Україною, яка існує в рамках Співдружності незалежних держав, заявила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.
"Казахстан є однією з країн, яка нас підтримує. Була чітко озвучена позиція, що Казахстан не буде застосовувати до України обмеження, які застосовує Російська Федерація, і не буде виходити із зони вільної торгівлі, яка є в рамках СНД", - сказала вона.
За словами торгпреда, на засіданні ради міністрів СОТ Україна і Казахстан також обговорили виробничу кооперацію між країнами.
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Як повідомляв УНІАН, країни Євразійського економічного союзу - Казахстан, Білорусь, Киргизстан та Вірменія - не підтримали Росію в питанні відмови від зони вільної торгівлі з Україною, яка діє в рамках СНД.
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яке діяло в рамках ЗВТ СНД.
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Разом з тим, з 1 січня 2016 року почне діяти Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Як вважає президент Петро Порошенко, ЗВТ з Євросоюзом компенсує втрати економіки України від закриття російського ринку протягом найближчих років.