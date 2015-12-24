У Росії при обміні валюти буде потрібно заповнювати анкету

Центробанк Росії посилив правила обміну валюти. Тепер ці операції будуть проводитися з повною ідентифікацією клієнта, якщо сума обміну перевищує 15 тисяч рублів, повідомляє телеканал Дождь з посиланням на постанову російського Центробанку.

Дані правила набувають чинності з 28 грудня 2015 року.

Клієнту буде недостатньо пред'явити паспорт, а доведеться пройти повну ідентифікацію, заповнивши анкету.

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"В анкеті необхідно вказати прізвище, ім'я, по батькові, реквізити документа, що засвідчує особу, адреса місця проживання, ідентифікаційний номер платника податків (при його наявності), а також "інші відомості на розсуд кредитної організації", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вступ в силу нової норми збільшить операційне навантаження на офіси банків. Кредитні організації прагнутимуть переводити такі операції в безготівковий розрахунок, що може спричинити різке скорочення кількості обмінних пунктів.