Рада прийняла зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада України ухвалила зміни до Податкового кодексу, що становлять компроміс між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік.

За відповідний законопроект №3688 щодо внесення змін до Податкового кодексу проголосував 251 народний депутат за необхідних 226.

За відповідний законопроект №3688 щодо внесення змін до Податкового кодексу проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Законопроект представляла народний депутат України, голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Вона повідомила, що законопроект є компромісним і змінює окремі положення, які представляли як уряд, так і профільний комітет парламенту. Це, зокрема, стосується акцизів, оподаткування аграріїв та адміністрування ПДВ.

За словами Южаніной, розробники законопроекту змінили підходи до оподаткування аграріїв в частині сплати ПДВ. Розподіл податку вирішено представити в таких пропорціях: для виробників зернових та технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% в бюджет, для виробників тваринницької та молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% в бюджет, для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%. Раніше пропонували встановити наступну пропорцію для всіх агропідприємств: 75% в бюджет і 25% на спецрахунки підприємств.

Також Южаніна сказала про зміну акцизної політики щодо тютюну, спирту і палива. Зокрема, в законопроекті пропонувалося підвищити акциз на пиво та вина, крім натуральних виноградних, на 100%, на спирт і алкогольні напої – на 50%, на слабоалкогольні напої – на 300%. Також запропоновано наділити Кабмін правом встановлювати мінімальні ціни на тютюнову продукцію.

Крім того, Южаніна повідомила, що законопроект пропонує ввести з 1 січня 2016 року два однакових за своїм адміністрування реєстру платників податки, один з яких буде містити дані про підприємства, яким автоматично відшкодовується ПДВ. "При цьому як такого механізму знімати "автомат" з ПДВ податківці вже не буде", - запевнила Южаніна.

Вона також підкреслила, що в проекті закону практично без змін залишається спрощена система оподаткування, за винятком визначення доходу для третьої групи. Поріг доходу для платників третьої групи знижений до 5 мільйонів гривень до 20 мільйонів гривень.

У свою чергу народний депутат Юрій Луценко запропонував ввести 3-відсоткову ренту на енергетичне вугілля, що дозволить акумулювати до бюджету до 1 мільярда гривень. Ці гроші, за словами Луценка, підуть на потреби Державної прикордонної служби та будівництво укріплень на східному кордоні та в зоні АТО. Однак його пропозиція була відхилена.

Також свою пропозицію вніс і народний депутат Микола Княжицький. Він запропонував не обкладати податком на додану вартість виробництво фільмів в Україні протягом року. Комітет підтримав цю пропозицію.

Представники різних фракцій в ході обговорення документа звертали увагу, що він "не ідеальний", містить норми про оподаткування пенсій і не підвищує податок на дивіденди фізосіб. Зокрема, на цю соціальну несправедливість звернули увагу представники фракції "Батьківщина".

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Разом з тим, парламентарії з фракції "Самопоміч" закликали проголосувати за зміни в Податковий кодекс, оскільки "країні потрібен бюджет", зверстаний на основі обговорюваних податкових змін.

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Як повідомляв УНІАН, проголосувати за зміни в Податковий кодекс закликали члени уряду, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, посли країн "Великої сімки", Північної Європи та країн Балтії, а також глава Мінфіну США. На думку фінансистів і дипломатів, податкові зміни важливі для прийняття бюджету на 2016 рік, а відсутність бюджету поставить під сумнів отримання Україною фінансової та консультаційної допомоги від західних партнерів.