Україна може оскаржити в СОТ продовольче ембарго Росії - торгпред

Україна може оскаржити продовольче ембарго, яке Росія має намір ввести з 1 січня 2016 року, у Всесвітній торговій організації (ВТО), повідомила журналістам торговий представник України Наталія Микольська.

"Ми збиралися оскаржувати обмежувальні заходи, але у нас повне ембарго. У нас може змінитися стратегія, ми можемо оскаржувати не обмежувальні заходи, а ембарго", - сказала вона.

За словами торгпреда, позов у СОТ може бути підготовлено лише після юридичної оцінки ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що після вступу в дію економічній частині Угоди про асоціацію Україна-ЄС Росія має намір ввести з 1 січня 2016 року ембарго щодо продовольчих товарів з України. Крім того, з 1 січня буде припинено дію зони вільної торгівлі з РФ, за умовами якої українські товари надходили на територію Росії за нульовою ставкою митного тарифу. З нового року тариф для українських товарів буде в середньому 6%.

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Наприкінці жовтня Україна подала позов у Всесвітню торговельну організацію проти Росії про торгові обмеження щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Всесвітньої торговельної організації по технічних бар'єрах пропозицію проаналізувати введену Росією заборону на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пива українського походження.