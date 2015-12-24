Верховна Рада скасувала додатковий імпортний збір з 1 січня 2016 року

За ухвалення урядового законопроекту №3533 «Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності» в цілому проголосували 268 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Читайте такожРада не захотіла скасувати введений в лютому додатковий імпортний збір

Раніше заступник міністра фінансів України Олена Макеєва, яка представляла законопроект, зазначала, що прийняте рішення не змінить показників бюджету на наступний рік.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, введений в лютому додатковий імпортний збір позитивно вплинув на зміцнення платіжного балансу і збільшення золотовалютних резервів, а його сукупний економічний ефект за рахунок зменшення імпорту склав 1 млрд дол.