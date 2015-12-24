Рада зобов'язала держпідприємства відраховувати до бюджету не менше 30% прибутку

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект, що зобов'язує унітарні державні підприємства і підприємства з держчасткою відраховувати не менше 30% чистого прибутку (доходу) до державного бюджету з 1 січня 2016 року.

За ухвалення урядового законопроекту №3627 "Про внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами держвласності", який входить до бюджетного пакету, за основу і в цілому проголосував 231 депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Нагадаємо, що обговорення законопроекту проходило 22 грудня. Під час обговорення перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський зазначив, що метою прийняття документа є зобов'язати підприємства з державною часткою направляти не менше 15% чистого доходу до державного бюджету, а державні унітарні підприємства – не менше 30%.

Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк заявив, що не можна відбирати у підприємств з державною часткою частину прибутку незалежно від їх положення. За словами депутата, ставка має бути диференційованою, оскільки частина підприємств можуть виплачувати державі і весь прибуток, але для інших компаній навіть виплата 30% є критичною і залишить їх без джерел інвестицій.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив, що зараз діє норма про передачу державі 15% і 30% прибутку для підприємств з державною часткою і унітарних підприємств, відповідно. Він також пояснив, що визначати частку доходу, який має перераховуватися, за новим законопроектом буде уряд. Тому він згоден з внесенням поправки про те, що з тексту документа приберуть норму про 30% і залишать вказівку про те, що частку прибутку, яка має перераховуватися, визначатиме уряд.

У той же час, народний депутат Віктор Пинзеник заявив, що давати уряду право обирати частку перераховується до бюджету прибутку підприємствами із держчасткою загрожує корупцією, тому він проти прийняття законопроекту із запропонованої правкою.

Як наголошується в пояснювальній записці, державні унітарні підприємства та їх об'єднання згідно з чинним законодавством зобов'язані направляти частину чистого прибутку (доходу) до державного бюджету України в розмірі не менш 30% в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. При цьому уточнюється, що 30% прибутку мають перераховувати державні унітарні підприємства – суб'єкти природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень. Всі інші унітарні підприємства з держчасткою виплачують 15% прибутку, а підприємства зі 100-відсотковою держчасткою перераховують 50% чистого прибутку в бюджет. Розмір додаткових сум відрахувань до бюджету, на думку уряду, складе близько 5,2 мільярда гривень.

Звільняються від такої сплати державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух", державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні, Державне управління справами, а також державні підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" та "Український дитячий центр "Молода гвардія".

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Як повідомляв УНІАН, розмір бюджетних відрахувань для підприємств з держчасткою на рівні 50% діяв в Україні у 2013 році, в 2014 році він був знижений до 30%.