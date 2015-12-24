Рада пом'якшила критерії віднесення банків до неплатоспроможним

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект, що дозволяє Національному банку України не відносити банки до категорії проблемних та неплатоспроможних у разі зниження нормативів капіталу та ліквідності у зв'язку зі збільшенням курсу іноземних валют до гривні та/або формуванням резервів за активними банківськими операціями.

За ухвалення законопроекту №2449-д "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" за основу і в цілому проголосували 239 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада парламент відправив на доопрацювання законопроект №2449 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків". За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів. При цьому парламент не підтримав прийняття законопроекту за основу і в цілому.

В рамках очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 62 банку, і кількість працюючих банків у країні скоротилося до 121.

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Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.