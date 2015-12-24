Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу для прийняття держбюджету-2016

Верховна Рада України прийняла зміни до Бюджетного кодексу, які дозволяють в повній мірі реалізувати плани з виконання проекту державного бюджету на 2016 рік. "За" проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині погодження змін з галузевим і податковим законодавством (№3629) проголосували 227 народних депутатів при необхідних 226.

Як зазначається у висновках Бюджетного комітету ВР, ключовою нормою документу є надання Мінфіну права здійснювати у 1-му кварталі 2016 року держзапозичення для погашення і обслуговування боргу – у межах затверджених видатків. Поряд з цим вводиться норма про погодження індикативних планів митних зборів з бюджетним комітетом ВР, а також передбачений експеримент – строком до січня 2017 року – щодо фінансового забезпечення заходів з розвитку доріг у Волинській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях та місті Києві.

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Проект закону входив до загального пакету "бюджетних" законів, необхідних для виконання положень проекту держбюджету на 2016 рік.

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