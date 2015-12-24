Канада допоможе Україні збільшити експорт та інвестиції

Україна і Канада досягли домовленості про початок об'ємної програми технічної допомоги щодо збільшення українського експорту та залученню інвестицій, заявила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.

"З нею (міністром торгівлі Канади Христиною Фріланд - УНІАН) було оголошено про початок величезного проекту технічної допомоги, яка, власне, стосується збільшення експорту України до Канади та інтенсифікації торгівлі у відповідності з зоною вільної торгівлі, а також збільшення інвестицій в Україну", - сказала Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, Канада в рамках угоди про зону вільної торгівлі, переговори щодо якої були завершені 14 липня, надасть технічну допомогу для модернізації української промисловості.

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За словами Микольської, Україні вдалося відстояти асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників в чутливих областях. Так, після вступу в силу угоди канадська сторона відкриє до 98% ринку, тоді як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з наступною відміною інших тарифів протягом наступних 3, 5 і 7 років. На додаток, для певних канадських товарів були встановлені квоти, а деякі товари були виключені з дії угоди.