Кабмін розглядатиме проект бюджету о 22:00 і сподівається, що "ще сьогодні" його ухвалить Рада

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, до 22:00 Міністерство фінансів доопрацьовуватиме проект бюджету з урахуванням усіх законів, які були ухвалені сьогодні, і компромісів, які були досягнуті під час консультацій.

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У Кабміні сподіваються, що після ухвалення урядом оновленого тексту проекту бюджету його розгляне Бюджетний комітет ВР і "ще сьогодні" він буде ухвалений Верховною Радою.

Як повідомлялося, Верховна Рада після декількох перерв планувала розпочати розгляд проекту держбюджету-2016 о 17:00, проте тільки о 16:40 були ухвалені необхідні для цього зміни до Бюджетного кодексу.

Спікер Володимир Гройсман не виключив, що парламент буде приймати державний бюджет на 2016 рік і необхідні законопроекти сьогодні вночі.