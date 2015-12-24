Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 22,96 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 245 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2296,4482 (24 грудня – 2299,7289)

100 EUR – 2513,9218 (24 грудня – 2510,3841)

10 RUR – 3,3035 (24 грудня – 3,2421)

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,88/22,95 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,0740/25,1440 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3250/0,3260 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,9645 гривні/долар, до цього часу було укладено 611 угод на суму 534,34 мільйона доларів.