Міжнародні резерви Росії протягом тижня "схудли" на $2,3 мільярда

Про це повідомляється на сайті Центробанку Росії.

Міжнародні резерви Росії протягом минулого тижня з 11 по 18 грудня скоротилися на 0,6% і склали $368,9 мільярдів проти $371,2 мільярда за станом на 18 грудня.

Отже, міжнародні резерви знизилися на 2,3 мільярда доларів.

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Міжнародні резерви Росії являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні ЦБ і кабміну. Вони складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

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За підсумками 2014 року міжнародні резерви Росії зменшилися в 1,3 рази і склали 385,46 мільярда доларів.