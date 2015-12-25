Рада перевела всі держзакупівлі на електронну систему Prozorro

За ухвалення законопроекту №3559 «Про публічні закупівлі» за основу і в цілому проголосувало 244 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов повідомив, доповідаючи щодо законопроекту, що його прийняття дозволить економити, мінімум, 30 млрд грн на рік.

Голова Комітету ВР з питань економічної політики Андрій Іванчук заявив, виступаючи з трибуни, що законопроект важливо прийняти цього року. Усі поправки та уточнення для його запуску будуть представлені в Раді до 1 квітня 2016 року як окремий закон.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликало Верховну Раду прийняти законопроект, що встановлює обов'язкове проведення всіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.

За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, затягування законопроекту №3559 відбувається шляхом процедурних і регламентних зволікань, а також здійснюється реєстрація альтернативних законопроектів.

Система Prozorro працює у пілотному режимі з лютого поточного року і обробляє трохи більше 2% усіх держзакупівель у країні. На даний момент в системі беруть участь більш як 2200 держкомпаній, які провели вже близько 37 тис. тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів становить близько 7 млрд грн, завершено майже дві третини з них. Економія на сьогодні становить 12% суми тендерів, або більш як 500 млн грн.