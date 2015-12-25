Кабмін пропонує ВР ухвалити оновлений проект держбюджету з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 мільярдів гривень

Про це йдеться у проекті держбюджету, опублікованому на сайті Ради.

Раніше показники доходу бюджету становили 601 млрд грн, видатків - 674 млрд грн. Абсолютний показник граничного дефіциту держбюджету залишився без змін – 83,7 млрд грн. Також незмінними залишилися граничний показник держборгу – 1,5 трлн грн, показник держгарантій – 28,2 млн грн, доформування енергетичного спецфонду на рівні 700 млн дол., обсяг запозичень - 202,997 млрд грн.

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Прожитковий мінімум, згідно з оновленим документом, з 1 січня 2016 року також становить 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.