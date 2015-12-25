У бюджеті-2016 передбачено понад мільярд гривень для боротьби із корупцією - нардеп

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Так, у бюджеті-2016 на антикорупційну прокуратуру передбачено 74 мільйони гривень, що гарантує високу зарплату і незалежність цієї структури. Також передбачено 486, 6 мільйони гривень для функціонування Національного антикорупційного бюро. Скільки ж виділяється на функціонування Національного агенства із питань запобігання корупції.

Вперше в історії України виділяється 391 мільйон гривень для фінансування парламентських політичних партій. Це зроблено для того, щоб партія не шукала собі олігархів для фінансування, а щоб народ України через держбюджет контролював ті партії, які він підтримав на виборах.

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Передбачається і 25, 2 мільйони гривень для фінансування апарату Національного агенства із питань виявлення, розшуку і управління активами, які отримати від корупційних та інших злочинів.