Діяльність Ради наступного року обійдеться країні у майже мільярд гривень – нардеп

Деякі цифри із проекту Держбюджету у своєму Facebook опублікував народний депутат Мастафа Найєм.

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Витрати на Державне управління справами (ДУС) - 1,2 млрд. грн, а на діяльність всього парламенту - 933 млн. грн.

Для порівняння, на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів виділено 8 млн. грн ( $330 тис.). Витрати на Вінницьку ОДА - найбільші в країні - 169 млн грн, більші, ніж для Київської (165,2 млн грн) і найбільшої області - Одеської (158,8 млн грн).

Як повідомлялося, у проекті бюджету-2016 скорочено дохідну та витратну частини.