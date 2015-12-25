Fitch підвищив рейтинг Києва до рівня 'CCC'

Про це повідомляється в прес-релізі агентства.

Fitch задоволений завершенням зі сторони Києва реструктуризації єврооблігацій на 550 млн доларів в якості виконання обміну у відповідності з критеріями, що і призвело до підвищення рейтингу.

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Fitch також підвищило рейтинг Києва в національній валюті з "D" до "CCC" після реструктуризації своїх облігацій на внутрішньому ринку. Зокрема, термін погашення муніципальних облігацій був продовжений ще на 12 місяців.

Раніше УНІАН повідомляв, що 22 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило рейтинг української столиці на рівні "Ca", а також змінило прогноз по рейтингу Києва в національній та іноземній валюті з негативного на стабільний.