Гройсман: прийняття бюджету не дозволило запустити сценарій дестабілізації в Україні

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман вважає, що ухвалення державного бюджету на 2016 рік не дало можливість запустити сценарій дестабілізації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на брифінгу після ухвалення бюджету.

«В цей світлий день ми розчарували тих, хто хотів дестабілізувати ситуацію в країні і запустити сценарій різносторонньої дестабілізації, починаючи з макрофінансової і завершуючи глибоко політичною кризою», - заявив Гройсман.

За його словами, сьогодні парламент проявив відповідальність, ухваливши держбюджет.

Як зазначив голова ВР, хоч і були дискусії, але депутатам вдалося знайти рішення, котрі «дозволили нам зберегти фінансову децентралізацію» і зменшити «тиск на фонд оплати праці, що може вивести з тіні сьогодні заробітну плату».

За його словами, в бюджеті закладена підтримка українського села, аграріїв.

Гройсман також повідомив, що створить робочу групу, яка напрацює в січні-лютому план дій щодо розвитку економіки України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 грудня, о 4-й годині ранку Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП, з доходами 595 млрд грн.

За відповідне рішення проголосували 263 народних депутатів.