Від 30% до 50% населення Росії можуть поповнити армію бідних

Консенсус Аналітичного центру при уряді РФ (АЦ), РАНГіДСП, ЦМАКПа і Світового банку (за винятком Мінекономіки, де чекають зростання реальних доходів вже у 2016 році) в тому, що навіть офіційний рівень бідності буде зростати на 2 п. п. в 2015 і 2016 роках — до 16% і досягне максимуму з 2005 року, йдеться в статті "Комерсанта".

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Заступник голови Мінекономіки Олексій Ведев вважає, що падіння рівня життя відбувається при "суспільній злагоді", характеризуючи ситуацію як "тривожну".

"Незалежні аналітики менш стримані. Нафтової ренти тепер на домогосподарства вистачати не буде. Ресурсів підтримувати споживчу модель зростання більше немає ні в держави, ні компанії, ні у більшої частини домогосподарств, а ефективних інструментів перерозподілу багатства і соціальної адаптації так і не створено", - йдеться в статті.

"Країна з'їжджає до нормального рівня зарплат та споживання. Шкода людей, але це реальність",— каже головний радник керівника АЦ Леонід Григор'єв.

"При детальному аналізі виявляється, що "некризова криза" є цілком кризовою. І той факт, що її сьогоднішні соціальні прояви не мають гострого і драматичного характеру, нікого не має вводити в оману",— попереджають аналітики Інституту соціального аналізу та прогнозування РАНХиГС.

Рівень дитячої бідності (до 16 років) виріс на 4,3 в.п.— до 28,7% у 2014 році від загального числа малозабезпечених. Якщо ж користуватися методикою оцінки рівня бідності, прийнятої в світі (частка громадян, які отримують менше половини медіанного середньодушового грошового доходу), то він збільшився з 17,5% у 2001 році до 18,5% у 2014 році.

Частка домогосподарств, у яких всі характеристики добробуту — матеріально-майнові (доходи, заощадження, рухоме і нерухоме майно), соціально-професійні (освіта і наявність регулярної зайнятості) і суб'єктивні (самооцінка соціального самопочуття), становила в 2014 році-10% і не змінювалася останні 15 років.

Незважаючи на бурхливе зростання доходів, з-за незмінною надвисокої концентрації національного багатства в окремих соціальних групах і регіонах рівень нерівності в суспільстві не змінився — у 2014 році 28,4 млн осіб (20% населення) жили на 7 тис. руб. на місяць, а в січні--вересні 2015 роки на них припадало лише 5,6% всіх доходів.

"Але реальний рівень розшарування за доходами набагато вище, ніж прийнято вважати в російському суспільстві. У жовтні 2015 року російські респонденти вважали, що на 1% найбільш забезпечених громадян Росії припадає 53% всіх доходів, але фактичний показник — 70%, свідчить дослідження "Пастки сприйняття-2015" Ipsos Public Affairs, яке проводилося в 33 країнах", - йдеться в статті.

"Якщо мова все ж таки йде про соціальні процеси, то виключно в термінах відповіді на питання, гряде соціальний вибух чи вдасться його уникнути",— підсумовують аналітики Інституту соціального аналізу та прогнозування РАНГіДСП.

За оцінками АЦ і РАНГіДСП, в зоні ризику поповнити армію бідних в найближчому майбутньому знаходяться від 30% до 50% населення РФ — насамперед діти, пенсіонери і їхні сім'ї, а також зайняті неповний робочий день. І якщо вони про це ще не знають, то точно впізнають у 2016 році.