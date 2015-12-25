Український банк, який отримував дозвіл на роботу ще у Горбачова, визнали неплатоспроможним

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, відповідне рішення прийняло правління НБУ 24 грудня.

За інформацією НБУ, більшість вкладників банку мають вклади, які підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі - 53 тис. осіб, або 95,5% вкладників. Фонд гарантування вкладів виплатить вкладникам понад 1,9 млрд грн.

Згідно з повідомленням, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів зазначеного банку, Нацбанк 1 жовтня 2015 прийняв рішення про віднесення "Укрінбанку" до категорії проблемних і встановив термін для вжиття банком заходів щодо приведення своєї діяльності відповідно до вимогам законодавства.

Нацбанк зазначає, що було розроблено план фінансового оздоровлення банку, який не був виконаний.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує зниження кількості банків України до 100 в 2016 році зі 122 функціонуючих на сьогоднішній день.

В рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними понад 60 банків.

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Довідка УНІАН. «Укрінбанк» (Український інноваційний банк) працює на ринку України з 1989 року і входить до групи великих фінансових установ.

За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є Володимир Клименко, який володіє часткою в капіталі в розмірі 71,1514%.

«Укрінбанк» є першим комерційним банком на території Української РСР, дозвіл на його створення отримували безпосередньо у Горбачова в Москві.