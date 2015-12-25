Рада Федерації РФ проголосувала за припинення вільної торгівлі з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за таке рішення одноголосно проголосували 158 російський сенаторів.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Держдума РФ ухвалила закон про припинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною. Рішення було підтримане одноголосно.

Президент РФ Володимир Путін вніс 17 грудня в Держдуму відповідний проект закону. Згідно з пояснювальною запискою, передбачається припинення дії преференційного торговельного режиму у відносинах з Україною з метою запобігання загроз економічної безпеки Росії.

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Путін також підписав указ про припинення Договору про зону вільної торгівлі з Україною.

У супровідних документах зазначається, що у зв'язку із застосуванням з 1 січня 2016 року торговельно-економічного розділу Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом «відбулася докорінна зміна обставин, які мали суттєве значення для Росії при укладенні Договору». «Українська сторона фактично відмовилася від розвитку торговельно-економічного співробітництва в рамках СНД і вибрала шлях просування до всеосяжної інтеграції з Євросоюзом», - наголошується в пояснювальній записці. При цьому вказується, що тарифна лібералізація, передбачена інтеграційною угодою України з ЄС, «завдасть значної шкоди економіці Росії».

Також у записці сказано, що зобов'язання України щодо асоціації з Євросоюзом вступають у протиріччя з положеннями Договору про зону вільної торгівлі в частині безмитної торгівлі.

9 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що після набуття чинності економічної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС, тариф для українських товарів з 1 січня для поставок на ринок РФ буде в середньому 6%.

Зокрема, за словами Медведєва, якщо Україна обрала іншу зону вільної торгівлі, «вони повинні розуміти, що переваги на ЗВТ з Росією, тобто нульовий тариф, закінчився (в рамках ЗВТ СНД - УНІАН)».