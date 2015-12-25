Голова "Сбербанку" передбачив подальше падіння російського рубля

Президент російського «Сбербанку» Герман Греф чекає подальшого ослаблення курсу рубля в 2016 році. За його словами, курс російської валюти буде опускатися в міру зниження нафтових котирувань, які у найближчому майбутньому можуть впасти ще на 10%.

«Вся наша економіка залежить від ключового параметра — ціни на нафту... Сьогодні ціна $35-36 за барель. Отже, можна говорити про те, що вона буде коливатися в найближчі місяці в районі плюс-мінус 10% в обидві сторони», — заявив Греф в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», передає РБК.

Голова «Сбербанку» пояснив, що точну вартість нафти найближчим часом заздалегідь не знає ніхто, проте ключові ринкові тренди зараз пов'язані зі зниженням. «З точки зору монетарної ситуації ціна на нафту повинна падати, це абсолютна кореляція, а рубль буде знижуватися», — зазначив Греф.

У той же час глава «Сбербанку» висловив упевненість, що в цілому для економіки Росії 2016 рік виявиться легшим, ніж 2015-й.

Торги на американській нафтовій біржі ICE 25 грудня не проводяться у зв'язку з Різдвом. Напередодні вони закрилися на позначці $37,92 за барель нафти марки Brent, що на 1,49% вище рівня закриття попередніх торгів. У ході сьогоднішніх валютних торгів на Московській біржі курс долара піднімався до 70,459 руб., курс євро — до 77,259 руб.

На початку вересня 2015 року, після того, як курс долара на біржі вперше за півроку піднявся вище 71 руб., Греф передбачав різкі коливання курсу рубля протягом найближчих кількох років.

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Напередодні опитані агентством Bloomberg аналітики передбачили, що найближчим часом зниження курсу рубля щодо долара продовжиться і навіть може оновити рекордний мінімум минулого року. Більшість експертів впевнені, що ослаблення рубля не заподіє непоправної шкоди економіці Росії, оскільки для цього курс долара повинен піднятися вище 90 руб.

Максимального після деномінації 1998 року значення курс долара на Московській біржі досяг 16 грудня 2014 року. Тоді вартість американської валюти піднялася до 80,1 руб., а курс євро перевищив 100 руб.