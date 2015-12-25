Росія посилила для окупованого Криму бюджетні правила

Мінфін Росії і віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, який займається окупованим Кримом, поставили нелегітимне Міністерство фінансів півострова в жорсткі рамки в питаннях перерозподілу коштів у бюджеті-2016 – неправильно заплановані витрати будуть йти на погашення дотацій, передають "Новини Криму".

Читайте такожКримчан уже навчають, як швидше отримати український біометричний закордонний паспорт«Мінфін Росії разом з Дмитром Миколайовичем Козаком поставили нас у певні дуже жорсткі рамки. Всі перевиконання доходної частини бюджету ділитимуться: 70% залишатиметься в нас, і ми можемо їх перерозподіляти, 30% піде на погашення нашої дотації», – повідомив "глава" кримського Мінфіну Володимир Левандовський.

Витрати, за словами Левандовського, Мінфін РФ змушує планувати так, щоб протягом року нічого не міняти. «Знайшли такий метод: якщо ми вносимо коригування і вони бачать, що це неправильно заплановані витрати, значить, ця сума повністю йде на погашення дотації, а якщо бачать, що це було з об'єктивних причин, то дозволять 50% залишити у нас і 50% буде йти на погашення», – пояснив він.

Левандовський уточнив, що в інших суб'єктах РФ не прийнято коригувати бюджет після його затвердження. «Інші суб'єкти один раз затверджують бюджет і, в гіршому випадку, 1-2 рази його коригують у другому півріччі, – розповів він. – Ми також будемо до цього прагнути, але ми розуміємо, що в будь-якому випадку в наступному році, як і в цьому, буде неодноразово змінюватися (бюджет)».

Планується, що дохідна частина бюджету окупованого Криму на 2016 рік складе 67,4 млрд рублів, видаткова – 86,65 млрд рублів (1 долар - приблизно 70 руб.).