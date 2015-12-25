Нацбанк презентував нову 500-гривневу банкноту (фото, відео)

Національний банк України з 11 квітня 2016 року вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з удосконаленою системою захисту.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, банкноти буде введено з метою поліпшення організації готівкового обігу та в межах планового випуску на 2016 рік на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.

«Оновлення номінального ряду банкнот зразка 2003 – 2007 років розпочалося у 2012 році та реалізовується відповідно до статей 34 і 35 Закону України "Про Національний банк України" і Стратегічної програми з удосконалення організації готівкового обігу в Україні на 2013 – 2018 роки», - йдеться в повідомленні.

Банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 та 2015 років перебуватимуть в обігу одночасно.

Нагадаємо, що оновлення попереднього ряду банкнот національної валюти розпочалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, що була введена в обіг 9 березня цього року.